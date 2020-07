Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na sequência dos trágicos incêndios de Pedrógão, em 2017, o então ministro da Agricultura, Engº Capoulas Santos, apresentou um "pacote legislativo" como sendo "a maior reforma florestal desde D. Dinis". Todos rejubilámos. Desde D. Dinis? Caramba, que reforma do caneco. Hoje sabemos que não foi reforma nenhuma (nem as árvores foram plantadas), mas ficou aquela vontade de ultrapassar, de goela, as glórias florestais do passado....