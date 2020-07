Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um dia pensaremos melhor no "confinamento". Recordo aquela manhã de Abril em que, quando ia trabalhar, encontrei um único carro em 15 quilómetros da autoestrada do Estoril (é certo que sou madrugador). É difícil isso repetir-se; neste caso, o deserto não era uma metáfora mas um retrato do real.Em ‘Cidade Suspensa’, um pequeno e belíssimo livro a ser publicado por estes dias pela Fundação Francisco ...