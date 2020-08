O escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte publicou um dia destes uma bela crónica. Farto de ver parvinhos espalhados nos telejornais, imaginou-se numa ilha, rodeado de quadros de Velázquez, de primeiras edições de Cervantes ou Conrad (ou do Tintin), comandando à distância um exército de sicários e de hackers que espalhasse um vírus seletivo e mortal para exterminar irresponsáveis e imbecis, ou os que entram em restaurantes de chinelos e calções, ou os que se fotografam diariamente no Instagram.A minha lista inclui também pessoas que usam a palavra ‘resiliência’ e dão erros ortográficos, que dizem "o novo normal" e reproduzem banalidades com ar moral e esticadinho. O negócio da indignação seletiva nas redes sociais também seria um bom alvo, mas, bem vistas as coisas, foi para isso que elas foram criadas, para reunir os tolos em segurança e confinamento.E criaria um recinto para ‘fascistas’ e ‘antifas’ rebolarem na lama e sem máscara, uns com t-shirts do dr. Salazar, outros com boinas do dr. Guevara, como num episódio da ‘Guerra dos Tronos’, mas sem neve para já.