A variedade de confinamento que vivemos está a provocar efeitos secundários nas pessoas. Uma delas é o bispo do Porto, D. Manuel Linda (aqui elogiado em várias ocasiões), que, na sequência do assassinato de três cristãos em Nice, atribui as culpas aos "preconceitos dos europeus" que "não fomentam o diálogo intercultural e inter-religioso" e que "estão sempre de dedo em riste a acusar as religiões". Três erros ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 02.11.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento