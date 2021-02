Ao contrário do que acontecia com a tradição universitária que mandava discutir, arriscar e contrariar, as novas gerações "protegem-se do perigo" – nos EUA criaram "zonas seguras" onde os estudantes não podem ser "agredidos" com discursos que os contrariem ou contenham ideias maléficas. No Reino Unido, vigiam-se bem as audiências, proibindo-se conferencistas importantes mas discutíveis e cujos livros possam ser "problemáticos".Basta sair um pouco do cânone. Veja-se a universidade de Durham (RU), onde a associação de estudantes exige ser informada do tema das conferências com duas semanas de antecedência, ou de quatro se o tema for "controverso" – caso em que o texto da conferência deve ser conhecido previamente, a fim de não conter referências racistas, misóginas, transfóbicas ou homofóbicas, anti-semitas ou colonialistas. Os estudantes têm o direito, diz a comandita que governa a universidade, de não serem incomodados com ideias desagradáveis. Em silêncio, isso já se passou entre nós. Os nossos antepassados, que criaram a Europa e discutiram com intensidade e paixão, devem estar a rir.Perdido na transição do século XIX para o século XX, Fialho de Almeida merece ser resgatado – escreve como um diabo, cheio de malícia, fúria e sem-vergonha. Recomendo ler ‘Os Gatos’ para iniciar.