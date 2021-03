Devemos ter vergonha do nosso país. Em Inglaterra, as pessoas de 70 anos terão vacinas de reforço (a terceira dose) a partir de setembro a fim de os proteger das novas variantes; em Portugal, a faixa 65-79 é menos vacinada (com uma ou duas doses) do que a de 25-49 e 50-64. Ou seja, este País não é para velhos – nem para quem não rende um bom alforge de votos. Pais e avós à beira dos 80 (entre eles, doentes oncoló...