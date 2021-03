Fossem de outro lugar no mapa os habitantes de Pemba, ou de Quionga, Palma, Maganja, Olombe, Calomba ou Assumane – e já haveria indignação portuguesa e resposta internacional aos alertas que desde há dois anos têm sido dados (e repetidamente) sobre a violência jihadista na província de Cabo Delgado, em Moçambique.Fossem, em vez de Moçambique, do Médio Oriente ou do Levante, ou da América Latina, para nã...