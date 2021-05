Uma marca de Vinho do Porto, a Taylor’s, lançou no mercado uma nova bebida, Porto Tónico. Festejo-a com sinceridade, embora não a tenha provado.



É uma invenção contra a modorra e a morte do Porto Branco Seco, uma gama de vinho do Porto (pessoalmente, o melhor vinho do mundo, mas eu sou um nacionalista do Douro) sempre maltratada e desconsiderada – bebia-a pela primeira vez nos anos 90 como uma promessa de verão, de beleza ...