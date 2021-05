Ainda bem que, a avaliar pelas cerimónias oficiais, ficámos todos contentes com a celebração do Dia da Língua Portuguesa. De que serviu? Para que soubéssemos que (quase) todos a falamos e destruímos paulatinamente.



Alguns, ainda mais felizes, insistiram no "valor económico da língua portuguesa", aferido pelo volume de negócios e transações; outros, na necessidade de torná-la "mais inclusiva", ...