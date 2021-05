Já vão longe os tempos em que o futebol era um desporto de cavalheiros ou de operários em fim de semana, de rapazes de bairro ou de vizinhos desavindos. Transformado em negócio de milhões, em vício de investidores, ou em altíssima especialização, as suas engenharias deixaram de contar com palavras como "imprevisibilidade", "risco" ou "inesperado". Por exemplo, no início da época futebolística, quase ninguém ...