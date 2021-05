Imagino que o livro de Mikhail Bulgákov (1891-1940) pode decorrer ao som de suites de Dimitri Shostakovich; no final da década de 30 ambos são vítimas da perseguição estalinista – mas a música é essa. Bulgákov, no entanto, morre em 1940 e nunca verá ‘O Mestre e Margarita’ impresso. O comunismo só deixou que aparecesse em livro em 1973, numa versão que foi concluída pela mulher do escritor ...