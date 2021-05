Anteontem, começou finalmente o ano de 2021.



Não por erro de calendário ou dos movimentos de rotação e translação do planeta – mas porque entrámos, finalmente, naquele glorioso período em que as nossas frotas podem pescar sardinha, em que os mercados podem exibi-la nos seus tons de prata azulada, e em que os restaurantes podem servi-la com orgulho. Película cutânea aquosa e transparente, pupilas negras ...