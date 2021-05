Robert Allen Zimmerman, aliás, Bob Dylan, nasceu há 80 anos – emprestou-nos um pouco de música a quase todos. Canções imortais (‘Blowing in the Wind’, mas também ‘Like a Rolling Stone’) e canções que marcaram décadas que passaram, além de discos inteiros que nos obrigam a nunca mais regressar ao tempo antes de Bob Dylan (‘Highway 61 Revisited’, ‘Blonde on Blonde’, ‘Desire’...