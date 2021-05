O que leva um dirigente do Chega a, num debate televisivo durante a campanha das presidenciais, chamar "bandidos" aos habitantes do Bairro da Jamaica que se tinham feito fotografar com o Presidente da República?Precisamente o que o fez repetir a alarvidade uns meses depois (ontem), garantindo que o que disse era "justo" e "correto": repetir um mantra de obscenidade política e moral, desenhar um país dividido entre "bandidos" e "pessoas de bem", chamar a si os holofotes,...