O meu primeiro encontro com a memória de George Sand (1804-1876, passam hoje 145 anos sobre a sua morte) foi em Maiorca, no enorme mosteiro de Valldemossa, onde passou algum tempo com Frédéric Chopin; os amantes (ela 34 anos, ele 28) refugiam-se nas Baleares em 1838, mas o músico sofria de tuberculose e a população local hostilizou-os.Achei o romance tórrido (há um retrato maravilhoso de Delacroix representando George Sand a ouvir ...