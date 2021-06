Quando ouvimos certas canções esquecemo-nos de quem as cantou pela primeira vez; e de quem as escreveu. Mas há algumas que entram na história de todas as nossas recordações.No caso da música americana no tempo das grandes orquestras de jazz, há uma lista de canções eternas, interpretadas por génios e vozes de ouro, de Fred Astaire a Frank Sinatra ou Bing Crosby, de Nat King Cole a Ella Fitzgerald e Peggy Lee ...