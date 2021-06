Não sei como será o programa das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril (que decorrerão entre 2022 e 2026), mas espero que possa servir para, finalmente, ouvir os portugueses e acabar com a apropriação da data pela esquerda revolucionária. 50 anos depois, ninguém a põe em causa nem lhe regateia a importância histórica e simbólica. O texto que anuncia as comemorações proclama a "fidelidade [da ...