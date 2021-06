Vai tudo ficar bem. Digam o que disserem os proprietários da república, façam o que fizerem – vai tudo ficar bem. Notam-se algumas fissuras, alguns deslizes, muitas contradições, algum cansaço – mas vai tudo ficar bem, porque nada do que acontece tem importância face à tarefa que todos une: manter-se no poder a todo o custo e com certa normalidade.Só isso explica que, face a qualquer crise, a qualquer erro, a qualquer ...