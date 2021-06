Um frenesi antes do verão: face à evolução perigosa dos casos de Covid, o Presidente anuncia que da sua parte não haverá qualquer hipótese de travagem "no desconfinamento" (uma afirmação timorata e grave) e, mais, que não são "os especialistas" a ditar as regras – mas os políticos. Há aqui uma alteração da hipocondria presidencial, agora de peito feito contra os números.