Nascido sob o signo do neo-realismo, e sendo um dos seus estandartes, Carlos Oliveira ultrapassa as limitações e a ortodoxia daquela escola; aliás, não há autor cuja obra tenha chegado aos nossos dias que não tenha saltado o muro para outras referências (Urbano Tavares Rodrigues fê-lo de forma muito acentuada entre nós, tal como Jorge Amado no Brasil).A partir dos anos 60 seria impossível manter a lógica do "realismo ...