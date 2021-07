É uma das canções da minha vida: ‘Parlami d’amore, Mariú’, em napolitano, cantada por Vittorio De Sica (1901-1974). Estamos nos anos 30, e De Sica é então ator – e canta maravilhosamente.Canções de amor e comédias italianas sobretudo. Até que uma década depois começa a realizar os seus próprios filmes; em 1948 faz ‘Ladrões de Bicicletas’, ícone do chamado "realismo italiano" e Óscar de melhor filme estrangeiro; ‘Duas Mulheres’ adapta o romance ‘La Ciocciara’, de Alberto Moravia, com Sophia Loren e John Paul Belmondo; ‘Ontem, Hoje e Amanhã’ reúne Sophia Loren e Marcello Mastroianni (novo Óscar para melhor filme estrangeiro em 1964), e é com essa mesma dupla que no ano seguinte faz o igualmente divertido ‘Casamento à Italiana’ e depois ‘O Último Adeus’, com argumento de Tonino Guerra; coroa glória, é ele o realizador de ‘O Jardim Onde Vivemos’ em 1970, que adapta o belíssimo romance ‘O Jardim dos Finzi Contini', de Giorgio Bassani – com um elenco inesquecível: Dominique Sanda, Helmut Berger ou Fabio Testi. Passam hoje 120 anos sobre o nascimento de Vittorio De Sica; é um grande dia.