Não bastou a Mark Twain ter denunciado atrocidades do racismo e do colonialismo (está publicado em Portugal o seu ‘Solilóquio do Rei do Congo’, imperdível) – era preciso tê-lo feito com o linguajar de hoje. Por isso, os seus ‘Tom Sawyer’ e ‘As Aventuras de Huckleberry Finn’ foram retirados de escolas americanas por usarem "linguagem racista".Não bastou a Harper Lee ter escrito o maravilhoso ‘Não Matem a Cotovia’, um dos grandes livros da literatura americana (de que se fez o filme com Gregory Peck), denúncia brava do racismo – foi agora retirado de uma escola escocesa que pretendia ‘descolonizar’ a sua biblioteca: o livro apresenta o racismo do ponto de vista ‘dos brancos’, e isso não é suficiente, além de usar ‘linguagem racista’.