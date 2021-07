Eu vi Barbara Cartland (1901-2000) – passou à minha frente, a cerca de metro e meio, vestida de cor-de-rosa, com um enorme chapéu que não escondia o cabelo prateado, olhando para um ponto indefinido lá à frente.Ela era, para a vida editorial da época (estávamos no final dos anos 80), "a rainha do romance" – não tinha rival para histórias de amor e cavalheirismo, ligeiramente picantes mas cheias de moral (e vice-versa), antigos militares (murmurava-se sobre a sua relação com Lord Mountbatten), mulheres corajosas e cheias de passado pecaminoso tanto quanto de bons sentimentos, corridas de cavalos, duquesas, infidelidade e divórcios, castelos, famílias cheias de segredos e o que entra na lista do género.