E se tudo fosse uma sombra?

Clive Murphy (1935-2021), que morreu no passado dia 17 de junho, escreveu, entre 1974 e 1996, uma série de magníficas "autobiografias" de pessoas que não figurariam em obituários solenes ou genealogias ilustres – de coristas dos anos 20 a solitários que viviam em hotéis de terceira categoria, artistas falhados ou vigilantes de casas de banho no metro londrino. Eram pessoas simples, humildes e esquecidas cujas vidas mereciam ser conhecidas, mas que passaram sempre ao lado de um olhar que os retivesse e fixasse num parágrafo, num capítulo ou, no caso de Murphy, num livro inteiro.A publicação da biografia de Tiago Veiga, em 2011, é ligeiramente diferente e iniciou um novo ciclo na obra de Mário Cláudio. Antes de Tiago Veiga, o escritor tinha publicado três "biografias romanceadas" (a designação não é a mais correta, mas serve para o caso, com perdão do autor), ‘Amadeo’, em 1984, sobre Amadeo de Souza-Cardoso, ‘Guilhermina’, em 1986, sobre Guilhermina Suggia, e ‘Rosa’, em 1988, em torno de Rosa Ramalho. Reunidos, os livros compõem a ‘Trilogia da Mão’ – a mão do pintor, a da violoncelista e a da ceramista – e um triângulo geográfico e mítico situado no Norte de Portugal (os lugares de nascimento são, respetivamente, Amarante, Porto e Barcelos).Tiago Veiga (1900-1988) é de outra natureza. Qualquer crítico devia procurá-lo nos obituários da época, nos jornais do Porto, nos registos civis, nos manuais de literatura, na correspondência perdida com autores. O que encontrar, que guarde como uma preciosidade, porque não há de registar mais do que figura no romance de Mário Cláudio e alguns livros avulsos, de poesia, assinados por Veiga – um homem "do seu tempo", para simplificar. Em ‘Embora Eu Seja um Velho Errante’, seu novíssimo romance continuam a reunir-se papéis, memórias, registos, um diário (o de Ellen Rasmussen dos Anjos, que data dos anos 40 – uma figura que há de merecer biografia à parte), recordações e reconstituições fotográficas, manuscritos, a existência da Casa da Ramada e da Casa dos Anjos – tudo em torno da figura de Tiago Veiga, cujos antepassados teriam sido "o pai minhoto, e neto de Camilo Castelo Branco, e a mãe irlandesa".