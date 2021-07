Felizmente que existem imagens de televisão e recortes de jornais. Há um vasto arquivo que me tem entretido nos últimos dias à medida que leio, escuto ou vejo cidadãos indignados com o que se chama "o escândalo Luís Filipe Vieira" – o assunto mais improvável para me incomodar.Deputados, comentadores de domingo, ministros, banqueiros, oradores diversos, dirigentes e ex-dirigentes do Benfica, o presidente da Câmara de Lisboa, especialistas em direito, opinadores de várias origens e esferas do conhecimento – todos ignoravam (no todo ou em parte), as acusações (veladas ou públicas) que desde há anos pendiam sobre o presidente do Benfica.