Em junho, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre "o direito do povo cubano de exigir a democratização do seu país através de um diálogo com a sociedade civil e a oposição política."Os eurodeputados do PS votaram contra. Não me espanta a ‘radicalização’ das burguesias que apreciam as revoluções da América Latina – desde que estas lixem a vida dos pobres e não lhes entrem porta dentro.