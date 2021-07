Lucky Luke deixou de fumar em 1983, e trocou o cigarro enrolado por uma palhinha inútil e sem graça. Tirando isso, é o mesmo personagem, desenhado e imaginado por Morris (1923-2001), aliás Maurice de Bevere, o belga a quem devemos cerca de 70 histórias de Lucky Luke, o cowboy mais solitário do faroeste.O ‘Maurice’ francês pronuncia-se aproximadamente como o ‘Morris’ anglo-americano. É certo que, no mundo das personagens de ficção, só o detetive Hercule Poirot, de Agatha Christie, teve direito a um apontamento necrológico na primeira página do ‘The New York Times’ – mas Lucky Luke merecia; toda a vida de Morris foi consagrada às histórias desta figura magra, de poucas palavras mas de muita confiança, que se consagrou também a perseguir os irmãos Dalton e a escapar aos desastre do cão Rantanplan. Para ajudá-lo teve René Goscinny (que também escreveu as aventuras de Astérix).