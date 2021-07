Há uns tempos, o PETA, aquele grupo radical de ‘defesa dos animais’ incitou-nos a, quando quiséssemos insultar alguém, não usar nomes de animais – como ‘porco’, ‘galinha’, ‘escorpião’, etc. Por exemplo, um antipático ‘tubarão’ dos negócios não devia ser chamado tubarão porque isso ofende os tubarões.Ao ler a imprensa australiana reparo que há uma campanha para acabar com o uso da palavra ‘ataque’ em referência aos tubarões (uma espécie com 450 milhões de anos), como se ele fosse um assassino, optando por ‘interação’ (um dos mais aguerridos militantes da campanha, aliás, não é biólogo mas linguista).