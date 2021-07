Há cerca de dois anos, as associações de professores detetaram que a criação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento iria diminuir o tempo letivo dedicado a disciplinas do chamado ‘currículo geral’, como História ou Geografia. Não admira.Um dos objetivos desse novo monstro inútil do Secundário não é o de fomentar o conhecimento e o estudo – mas o de, através do filtro ideológico da ‘escola democrática’, fabricar cidadãos que usem a linguagem da moda e sirvam os valores e as virtudes que são apresentados como inquestionáveis.