Gosto muito de despachos onde aparece a palavra ‘concomitantemente’ – ainda por cima quando têm origem naquilo que outrora se chamava ‘Ministério da Educação’.



Depois da coluna de ontem, alertado por professores e algumas boas almas que continuam a insistir em que é possível um bom sistema de ensino público em Portugal, fui ver melhor o que era o Despacho n.º 6605-A/2021 de 6 de julho passado, onde aquilo que noutro tempo se chamava ‘Ministério da Educação’ decide que deixam de existir metas curriculares, programas educativos, planos de estudo no Básico e no Secundário – e tudo se reduz às Aprendizagens Essenciais e à assim chamada ‘estratégia nacional de Educação para a Cidadania’. Vexame e embaraço.



Que aquilo que antes se chamava ‘Ministério da Educação’ despache isto, não me espanta: a ideia é destruir o sistema educativo e fazer a escola à sua pequena medida.



Mas ouvindo ontem o debate do Estado da Nação percebi que estamos sozinhos; nenhuma das abéculas falantes se ergueu para denunciar este enxovalho a professores, educadores, famílias – e estudantes. Que belo salazarismo.



DOSTOIÉVSKI.

Em 1866, Fiódor Dostoiévski publicava ‘Crime em Castigo’. Para assinalar o bicentenário do autor, a Presença tem vindo a reeditar as obras essenciais, como este romance, traduzido por Nina e Filipe Guerra.