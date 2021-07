Não sei o que os deputados do BE e os do PS (à exceção de Sérgio Sousa Pinto, Marcos Perestrello, Jorge Lacão e Ascenso Simões, que votaram honradamente) viram de maravilhoso no célebre artigo 6.° da chamada Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Bom, talvez veja. À esquerda, incluindo a Dra. Joacine e o Dr. Louçã, há uma grande vontade de controlar a imprensa e as redes sociais (já o têm escrito, pedindo vigilância e mordaça), ungidos na sua missão de melhorar o mundo à força e decidindo como ele vai ser quando apanharem os cacos. O PS, é inexplicável — tirando aproveitar o serviço de antigos estalinistas e bolcheviques da moda, e irem colaborando com os bulldozers deste tempo, atribuindo ‘selos de qualidade’ e vigiando jornalistas relapsos. Já o Dr. Rio, coitado, ai dele, quer é acabar com a pouca vergonha e os insultos na internet, essa desgraçada. Que tudo isso seja censura e o reconhecimento de que ‘a lei não basta’ (é preciso mais, sempre mais), não lhes importa. Têm à sua disposição um país servil que nunca deixou de apreciar os magarefes. Estão bem uns para os outros.Na próxima semana, esta coluna vai de férias. Leva livros para ler, preguiça, apetite e pouco mais. Como sempre, leva ‘Os Maias’, por pirraça, porque é um livro que se deve ler pelo menos uma vez por ano. Está lá o mesmo país de então.