Não sei se se lembram do filme ‘Fitzcarraldo’, de Werner Herzog, com Klaus Kinski – que interpreta o papel de um homem que, entre outras coisas vagamente loucas, quer construir um teatro de ópera nos confins da Amazónia.E levar Enrico Caruso a cantar nesse palco – já agora, uma lenda idêntica à que também animou os portugueses que fundaram e geriram o Teatro Amazonas, em Manaus (o filme aponta para Iquitos, no Peru). Seja como for, Caruso (1873-1921) nunca foi à Amazónia (sim, foi apenas ao Rio de Janeiro) mas poderemos considerá-lo "o maior cantor de ópera de todos os tempos".