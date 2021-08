Histórias de superação e de beleza, é assim que resumo algumas prestações dos Jogos Olímpicos.A beleza de Patrícia Mamona, evidentemente (como tinha sido a de Naide Gomes - jantei uma vez na sua mesa, e na de Nelson Évora, e não esqueço). A do sorriso de Auriel Dongmo. A do humor de Jorge Fonseca. A da dança permanente de Telma Monteiro. No entanto, Portugal está tão estupidificado que, nas redes sociais, qualquer vitória é aproveitada para discursos de viés moralista e político.