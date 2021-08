Passam hoje vinte anos sobre a morte de Jorge Amado (1912-2001). É tempo para ter alguma distância – e para reconhecer que foi um dos grandes autores da nossa língua comum. Na verdade, ele é bom – retirando a habitual tralha do "realismo socialista" publicada entre 1931 (data do seu primeiro romance, ‘O País do Carnaval’) e o final da década de 50, quando escreveu ‘Gabriela, Cravo e Canela’.A última dessas peças é o habitual resumo das suas viagens pelo mundo comunista, um livro sem importância em que festejava a URSS e a Albânia (‘O Mundo da Paz’, de 1951).