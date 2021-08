O ensino do Latim (já não falo do Grego) tem má reputação entre nós, o que é uma pena – tivemos um governante, em tempos, que lhe atribuiu feições "elitistas".A verdade é que o seu estudo não beneficia apenas quem quer ler a ‘Eneida’, a prosa de Cícero e a poesia de Ovídio – hoje sabemos que os efeitos positivos se estendem ao estudo do Português e da História, naturalmente, mas também à Matemática, às ciências, à filosofia e a nós mesmos e a nossa cultura.