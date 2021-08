Quando Mao anunciou a ‘revolução cultural proletária’ em 1966, um dos objetivos era o de destruir as formas e memórias culturais anteriores a 1949 (o nascimento do regime comunista) – bem como os intérpretes desse passado: professores, monumentos e arte sob qualquer forma.Sobrou pouco. Os Guardas Vermelhos vandalizaram o que puderam. A estratégia do ativismo dos dias de hoje não é muito diferente: o passado é todo pecado e é necessário apagá-lo, destruí-lo, combatê-lo e, se tudo falhar, reinterpretá-lo à luz da "verdade única atual" (mas sem ouvi-lo).