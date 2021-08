Yanis Varoufakis, que fez as delícias da esquerda portuguesa há uma década, festejou a chegada dos talibãs a Cabul. Estou a ser injusto: festejou "o dia em que o imperialismo do liberal-neo-conservadorismo foi derrotado, uma vez por todas" com a saída dos americanos, que repetiram, em imagens, a saída de Saigão em 1975.Só que Cabul não é Saigão, os talibãs são quem se sabe (e quem passam a albergar) – e Varoufakis é apenas um pequeno cínico que, vendo nos talibãs os agentes da justiça histórica, arranjou uma frase de solidariedade para com as mulheres afegãs: "Aguentem-se aí, irmãs!" Ora, acontece que a saída dos americanos, ordenada por Trump, acelerada por Biden (que sempre achou o Afeganistão um pedaço de lixo a abandonar), vai fazer o mundo recuar duas ou três décadas.