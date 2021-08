Num mundo ideal só comeríamos "coisas saudáveis". Felizmente, é possível comer "coisas saudáveis" sem o fazermos na companhia da linguagem pateta que hoje parece ter invadido tudo – porque não há nada que esta gente faça sem que venha atrás um propósito evangelizador. Seja como for, o Ministério da Educação acaba de criar uma dieta saudável para as escolas – e, pela primeira vez, estou de acordo com o sentido geral do decreto. Sou do tempo em que, no meu liceu, se comiam refeições saborosas, preparadas por cozinheiras notáveis e com produtos frescos e locais.Infelizmente, a maior parte das escolas ficou sem refeitórios e sem comida saborosa, entregando esses serviços a empresas que encheram de porcaria e açúcar as máquinas de venda. A exigência de qualidade alimentar é uma forma de proteger a saúde das crianças e adolescentes. Um croquete, uma Coca-Cola ou uma "sandes de chouriço" não fazem mal – mas não devem ser a dieta permanente. Nem esta exigência de "coisas saudáveis" pode fazer esquecer que há crianças que dependem da escola para comerem qualquer coisa que se veja.