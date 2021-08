Como o nome indica, o teatro Globe, em Londres, dedica-se a representar a obra de William Shakespeare. A nova produção de ‘Romeu e Julieta’ não quer ferir a sensibilidade dos espectadores.Assim, no programa há vários avisos (cito do folheto): "No final, quando Romeu bebe veneno, e o ator vomita e entra em convulsões. Isso não é real – e não, o ator não está ferido." Ou: "Há uma luta no palco. A violência, no entanto, não é real e não deve ser imitada. Há sangue no palco – mas não é real."