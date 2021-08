Abre hoje a Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. Durante três semanas será uma espécie de grande livraria a céu aberto, onde podemos ir comprar o que nos escapou ao longo de um ano atribulado – e deixar a nossa homenagem ao livro em si mesmo, ou seja, aos valores que fazem de nós pessoas com uma civilização, um alfabeto, uma língua e uma memória.