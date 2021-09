Muito mais do que "alhear-se da realidade", "indiferença" é ter a nítida impressão de que tudo vai ser igual.Recomendo que se leiam três dos números que sobressaem dos barómetros CM/Intercampus da semana. Há cerca de 60% de portugueses que, independentemente da inclinação do seu voto, acham que as eleições deste mês têm um vencedor antecipado.