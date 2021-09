A alteração do interior do Museu Romântico do Porto, instalado na Quinta da Macieirinha, foi anunciada como um dia de glória: "O espaço despiu-se dos adereços de casa burguesa oitocentista e vestiu-se de contemporaneidade."Esta é uma tendência geral de alguma da nova museologia – ou centrar-se na "contemporaneidade", ou associar-lha como uma espécie de "relação indispensável".