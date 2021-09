Foi duas vezes a Meca, como um bom muçulmano (converteu-se nos anos 70 e apresentou um doutoramento sobre educação no Ocidente e no Islão, em Amherst), mas o nome de Yusef Lateef (nascido William Huddleston) lembra um dos momentos mais altos do jazz, com a sua música incorporando tradições tão diversas como os instrumentos que tocou – sax, oboé, flauta (relembrando melodias chinesas), o ‘shofar’ judaico, o ‘arghul’ egípcio, a ‘algaita’ africana.