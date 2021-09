Ontem, no Twitter, Miguel Monjardino escolheu o Adágio de Samuel Barber como a música que devia acompanhar as cerimónias fúnebres do presidente Jorge Sampaio. Não poderia concordar mais – a densidade e a solenidade da música de Barber (1910-1981) seriam uma despedida comovente e acertada para um homem como Sampaio.