Há 700 anos, a 14 de setembro, morria Dante Alighieri (1265-1321), não só o poeta nacional italiano, e emblema de Florença, onde nasceu, mas um dos mais influentes autores na história da literatura ocidental (no pódio com Shakespeare ou Cervantes).A ‘Divina Comédia’, escrita ao longo de quase 20 anos, não só inventou a língua italiana vulgar, por não utilizar o latim, mas representa, na sua perfeita geometria e na sua organização rigorosa, uma espécie de cosmovisão mística, alegórica e moral do final da Idade Média, com a sua visão do Inferno, do Purgatório e do Paraíso.