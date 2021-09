O verdadeiro espírito provinciano português é este: achar que viver "na capital" não é uma escolha, mas uma distinção concedida a seres destinados a pertencer a uma casta – a dos que vivem em Lisboa, onde existe mais proximidade com o poder e os seus trastes.É certo que nem todos os juízes do Tribunal Constitucional (é especialmente notável a declaração de voto da juíza Mariana Canotilho) consideraram que seria "desprestigiante" abandonar Lisboa e instalar-se em Coimbra – uma ideia que teria de ser discutida no Parlamento.