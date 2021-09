José-Augusto França tinha a idade do século (nasceu em 1922) mas isso diz pouco sobre o seu e nosso tempo.Quando era estudante, habituei-me a vê-lo no pátio da faculdade, simpático, atento, cordato como um cavalheiro, carregado de livros e pastas – e fui assistir a três aulas do seu mestrado de História de Arte.