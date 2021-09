Ao ler as páginas de ‘Na Poeira do Tempo’ (Editora 4 Estações) vejo como tive a sorte e a felicidade de conhecer Mário Mendes Moura – e como tenho pena de não ter convivido mais com ele. Aventureiro, viajante, homem de todas as profissões (de criador de mobiliário a agente de viagens ou fabricante de perfumes, percorrendo vários países, de Campo de Ourique ao Brasil passando pela Venezuela, pelo Canadá, a lista seria grande), mas fundamentalmente editor, amante de livros e de ideias para os fazer, e homem livre e independente, absolutamente incapaz de não se deixar guiar pelos seus sonhos.