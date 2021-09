Domingo passado, no CM, João Pereira Coutinho escrevia que "a obediência portuguesa" é um dos nossos defeitos mas pode gerar coisas estimáveis como uma taxa de vacinação mundialmente invejável. Tem toda a razão.É uma sorte para as autoridades, que podem mencionar o sucesso da operação – cujo rumo teve de ser corrigido depois de iniciado com o habitual perfume de catástrofe anunciada.