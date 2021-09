O que são coisas relativas? Os números dos "estudos". Por exemplo, foi ontem divulgado (pelo Banco de Portugal) um estudo que conclui que as mulheres têm um nível de literacia financeira mais baixo do que os homens.Porquê? Porque elas têm menos contas de depósito à ordem do que os homens (89% das mulheres face a 93% dos homens, o que não é muito) e também menos "produtos financeiros" além da conta básica.